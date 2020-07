Wilson Eduardo e Wallace deixam o Sp. Braga e falham duelo com o Aves

Wilson Eduardo e Wallace já não fazem parte do plantel do Sp. Braga, já que chegou ao fim o vínculo de ambos com o emblema arsenalista.





O avançado, que era o capitão da equipa, não renovou o respetivo contrato com o Sp. Braga e até teve direito a uma mensagem de despedida da parte do clube minhoto.Já Wallace estava emprestado pelos italianos da Lazio e, como demos conta em devido tempo, não estava nos planos da SAD arsenalista exercer o direito de opção de compra do passe do jogador brasileiro.Segundo o Sp. Braga, desde a passada quarta-feira que já não fazem parte do plantel, agora comandado por Artur Jorge depois da saída de Custódio. O que significa que já não estarão disponíveis para o jogo de amanhã, frente ao Aves.