Wilson Eduardo e Wallace despedem-se nas redes sociais

Depois de o Sp. Braga ter confirmado a saída de Wilson Eduardo do plantel, o jogador fez questão de se despedir nas redes sociais. "Quero agradecer a todos os que representam o clube por estes fantásticos cinco anos. Foram muitas conquistas e tenho a certeza de que serão muitas mais no futuro. Cheguei sendo apenas mais um jogador e hoje saio com o clube no coração. Agora serei mais um a apoiar, mas de fora. Uma vez Guerreiro, Guerreiro para sempre", podia ler-se na publicação do internacional angolano de 29 anos.

Na mesma toada, Wallace, central brasileiro, também se despediu dos adeptos nas redes sociais, assumindo que "foi um prazer" vestir a camisola de um clube que ama muito.