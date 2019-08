Wilson Eduardo: «Fizemos tudo para sair daqui com pontos»

Wilson Eduardo foi o autor do golo que o Sp. Braga apontou em Alvalade, golo insuficiente para evitar a derrota dos minhotos frente ao Sporting. O avançado referiu que a sua equipa fez tudo o que estava ao seu alcance para não perder o jogo, dizendo ainda que espera que a eficácia melhore frente ao Spartak Moscovo."Fizemos tudo para sair daqui com pontos. A partir dos 15 minutos controlámos o jogo, tivemos mais oportunidades de golo na 1ª parte. Não conseguimos concretizar. Claro que a equipa que sai vencedora é a que faz mais golos. No meu entender, a partir dos 15 minutos foi o Sp. Braga dos últimos três jogos. Temos de ter mais eficácia e esperemos que na quinta-feira consigamos fazer os golos que não conseguimos fazer hoje.(Mais um golo ao Sporting) Tento fazer golo em todos os jogos. Tem calhado fazer em anos consecutivos ao Sporting, tambem tenho feito a outras equipas. O meu trabalho é esse: fazer golos. Vou continuar a faze-lo se assim conseguir. Foi mais uma bola de ressalto e consegui marcar. O mais importante era sair daqui pelo menos com um ponto mas não conseguimos. Tenho de dar os parabéns à equipa e à massa associativa que veio aqui apoiar. Queríamos que viajassem para cima com algum ponto na mala.(Sp. Braga candidato ao título?) Os objectivos são claros desde início. Entrar em todos os jogos para vencer, vamos tentar faze-lo no maior numero de jogos possível. Isto é uma maratona e em maio veremos a classificação em que merecemos estar", disse.