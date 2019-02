Wilson Eduardo: «Fomos nós que nos metemos nesta situação, somos nós que temos de sair»

Wilson Eduardo lamentou o timing dos golos do FC Porto, na derrota (3-0) do Sp. Braga no terreno dos dragões, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os minhotos vão em três desaires seguidos e o extremo, em declarações à Sport TV, não escondeu o mau momento.

Análise ao jogo

"Entrámos bem, estávamos a controlar a equipa do FC Porto e na primeira oportunidade eles concretizaram e sabíamos que neste campo era complicado estando eles por cima. Fomos para o intervalo com oportunidades, a criar oportunidades, mas não conseguimos concretizar. Na segunda parte tivemos o empate nos pés, mas o Fabiano fez uma grande defasa e, mais uma vez, na primeira oportunidade, o FC Porto chega ao 2-0. Fomos atrás do prejuízo, sabíamos que tínhamos de fazer golo, mas não conseguimos e na parte final, num erro nosso, o FC Porto fez o terceiro golo. Agora as coisas estão cada vez mais difíceis, mas não há volta a dar: fomos nós que nos metemos nesta situação e somos nós que temos de seguir. Agradecer aos adeptos e tentar dar a volta à situação."

Lance do terceiro golo

"Quando estava 2-0 tentámos relançar a eliminatória, sabendo que estamos a defrontar uma grande equipa, mas eles fizeram o terceiro. É um resultado pesado para o que fizemos, mas agora há que tentar voltar às vitorias, que é o mais importante."

Série de derrotas

"Estivemos algum tempo sem perder e do nada passámos de uma ou duas na época toda para três derrotas consecutivas. Fomos nós que nos metemos nesta situação, somos nós que temos de sair e tentar dar a volta à situação