Wilson Eduardo fora da convocatória para o duelo com Rangers

Wilson Eduardo voltou a ficar fora da convocatória de Rúben Amorim, à semelhança do que aconteceu na jornada passada do campeonato, quando o camisola 7 não seguiu com a comitiva do Sp. Braga para o embate frente ao Benfica.





Eduardo e Tormena continuam lesionados, ao passo que Bruno Wilson não se encontra inscrito na Liga Europa. Por outro lado, nota para a inclusão de Rogério, guarda-redes de 20 anos, na comitiva que parte esta quarta-feira de manhã (10h30) para Glasgow, em voo charter. O encontro com o Rangers, para a primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, está agendado para esta quinta-feira, às 20 horas.Eis a lista de convocados.Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério;Defesas: Sequeira, Diogo Viana, Bruno Viana, David Carmo, Wallace, Raúl Silva, Esgaio;Médios: Fransérgio, André Horta, João Novais, Palhinha;Avançados: Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Galeno e Trincão.