Wilson Eduardo: «Garantir qualificação na próxima jornada»

Wilson Eduardo foi a arma secreta que saltou do banco de suplentes para selar o triunfo dos arsenalistas em Istambul e o internacional angolano reconheceu o reforço dos índices de confiança com o golo apontado, mas preferiu destacar a conquista dos três pontos e, principalmente, a sequência de cinco vitórias que os minhotos arrecadaram depois da derrota em Alvalade, naquele que foi o último jogo para o campeonato.

"Felizmente tenho conseguido ajudar com golos e isso também tem sido importante depois da paragem prolongada a que estive sujeito, mas o mais importante é sempre ganhar e a série de triunfos que a equipa conseguiu porque isso ajuda a que a minha integração seja mais fácil", referiu o extremo, confiante em tirar dividendos dos jogos a disputar em Braga frente ao Besiktas e Wolverhampton para selar a qualificação para a próxima fase da Liga Europa: "Estamos a meio da etapa, mas seguem-se dois jogos em nossa casa e vamos continuar com esta humildade e querer porque esperamos garantir a qualificação na próxima jornada."

Renovação

O vínculo de Wilson Eduardo que o liga ao conjunto arsenalista termina no final desta temporada, mas o avançado assumiu que está a conversar com António Salvador sobre a renovação. "Essa é uma coisa que estou a falar com o presidente e que temos vindo a falar e que vamos tratar dentro de casa", comentou o extremo.