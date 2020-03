Wilson Eduardo regressa na primeira convocatória de Custódio

Grande novidade na primeira convocatória elaborada por Custódio, que se vai estrear no comando da equipa do Sp. Braga esta sexta-feira à noite, diante do Portimonense. Wilson Eduardo está de regresso aos eleitos, depois de quase um mês de ausência na era de Rúben Amorim.





O agora treinador do Sporting chegou a explicar a ausência de Wilson Eduardo, lembrando que o internacional angolano está em final de contrato com o Sp. Braga, mas agora Custódio recupera o avançado para uma lista que inclui 20 nomes.Por outro lado, confirma-se a ausência do lateral-esquerdo Sequeira, que não recuperou de uma mialgia contraída no encontro com o Marítimo, no Funchal.Eis a lista de convocados: Matheus e Tiago Sá; Bruno Wilson, Diogo Viana, Raúl Silva, Bruno Viana, Esgaio, Pedro Amador e David Carmo; André Horta, João Novais, Fransérgio e Palhinha; Wilson Eduardo, Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.O guarda-redes Eduardo já recuperou de lesão mas não está convocado, tal como Rolando, defesa-central contratato recentemente na condição de jogador desempregado. Wallace, Tormena e Sequeira estão no boletim clínico e não vão a jogo.