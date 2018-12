Wilson Eduardo resiste a Dyego Sousa

Wilson Eduardo vestiu a pele de herói do Sp. Braga na partida de sábado passado, em Tondela, ao ter apontado o golo que deu a vitória (1-0) tangencial aos bracarenses. E, na verdade, o camisola 7 parece estar a habituar-se a este papel, o que está a dificultar o regresso de Dyego Sousa ao onze.

Já no encontro com o Moreirense, na jornada anterior, tinha sido Wilson Eduardo a desbloquear a partida, apontando de penálti o primeiro golo no triunfo por 2-0. Mostrou sangue-frio num momento de alta importância e no final Abel Ferreira até disse que Dyego Sousa teria de "dar ao canelo".

O melhor marcador da equipa minhota foi titular pela última vez no encontro frente ao FC Porto, que coincidiu com a única derrota arsenalista na presente temporada. Posteriormente surgiu a pausa para as seleções e, depois, Dyego nem para o banco foi no duelo da Taça de Portugal. Abel Ferreira optou por deixar o brasileiro no banco, como vimos, nos jogos com Moreirense e Tondela, lançando-o já dentro dos últimos 20 minutos, em ambos os casos para o lugar de Wilson.

É neste contexto que o português ameaça o estatuto de Dyego Sousa como melhor artilheiro da equipa na Liga. Há apenas um golo a separá-los.

Esta lógica de competitividade interna é do agrado do treinador, que vê os seus avançados esgrimir argumentos na luta por um lugar na equipa. Paulinho voltou há poucas semanas, após lesão, e tem-se exibido a um nível consistente, tendo até já marcado um golo na Taça e outro na Liga.

Trincão de regresso

Nota para o regresso de Trincão à competição. O avançado de 18 anos não jogava há dois meses, devido a lesão, e ontem teve oportunidade de regressar ao ativo na equipa B. Entrou aos 72 minutos frente ao Mafra.