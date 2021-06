Wolverhampton na pista de Samuel Costa

As palavras de Samuel Costa nas horas que se seguiram à eliminação do Almería no playoff de subida à liga espanhola pareciam ser palavras de despedida aos andaluzes e a verdade é que o seu futuro não passará pela 2ª liga do país vizinho. É que o jogador tem mercado e o Wolverhampton poderá pagar 25 milhões de euros pelo jogador de 20 anos.





A notícia foi avançada pelo 'Diario de Almería', que indica que o Almería poderá pagar pouco mais 5 milhões de euros pela opção de compra de Samuel Costa ao Sp. Braga (por 60% do passe), após um ano de empréstimo, para depois negociar a venda ao Wolves por essa verba de 25 milhões de euros. Samuel Costa, recorde-se, é agenciado pela Gestifute de Jorge Mendes.