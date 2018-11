Xadas e Raul Silva regressam aos convocados para o jogo com o FC Porto

O defesa Raul Silva e o médio Xadas regressaram esta sexta-feira aos convocados do Sp. Braga, após mais de dois meses de ausência, para o jogo com o FC Porto, sábado, da 10.ª jornada da Liga NOS.O treinador da equipa minhota, Abel Ferreira, convocou os dois jogadores para o encontro que opõe os líderes do campeonato, após ausências prolongadas devido a lesão: Raul Silva lesionou-se em meados de agosto e Xadas no final desse mês.Em relação à última convocatória dos minhotos, registaram-se as saídas de Lucas e Murilo, enquanto Matheus e Trincão continuam a recuperar das respetivas lesões.O Sp. Braga, segundo classificado, com os mesmos 21 pontos do que o líder FC Porto, defronta no sábado o campeão nacional, em jogo com início às 20H30, no Estádio do Dragão, no Porto.Tiago Sá e Marafona.: Bruno Viana, Sequeira, Pablo Santos, Raul Silva e Marcelo Goiano.: Fransérgio, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, Xadas, João Novais e Esgaio.: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Dyego Sousa e Paulinho.