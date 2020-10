Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Xadas vale 6 milhões de euros ao Sp. Braga no final da época Esquerdino emprestado aos belgas do Mouscron, com opção de compra e na ‘esfera’ do Lille





Xadas (à esquerda) esteve cedido ao Marítimo na época passada

• Foto: Miguel Barreira