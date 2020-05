Yan Said e Miguel Falé no plantel principal

Os avançados Yan Said e Miguel Falé estão desde esta quarta-feira integrados no plantel principal do Sp. Braga, prosseguindo a aposta do clube na formação da casa e agora sob a supervisão de Custódio.





Yan Said tem 17 anos e é filho de Wender, antigo jogador do Sp. Braga e Sporting, entre outros. Yan fez toda a sua formação nos bracarenses e esta temporada, com 12 golos, estava a cotar-se como uma das referências da equipa de Sub-19, sendo também internacional nas seleções jovens de Portugal.Miguel Falé, de 16 anos, tem um registo de 39 golos em 44 jogos ao longo das duas temporadas em Braga, ele que se afirmou como referência dos Sub-17 e que em 2020 se estreou nas seleções jovens, assinando 3 golos em 3 jogos ao serviço dos Sub-16.Yan e Falé foram sujeitos, tal como todo o grupo, a dois testes de rastreio à Covid-19, apresentando resultados negativos que validaram a sua integração nos treinos.