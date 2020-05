Yan Said e Miguel Falé: o sonho na equipa principal e a forma como a pandemia os 'salvou'

Yan Said, de 17 anos, e Miguel Falé, de 16. Os jovens avançados dizem estar a viver um sonho desde que foram, ontem, integrados pela primeira vez nos trabalhos de campo do plantel principal do Sp. Braga. É um novo capítulo na política de aposta na formação por parte dos responsáveis arsenalistas.





"Está a ser espetacular, é diferente. É uma experiência incrível poder integrar plantel principal do Sp. Braga. Como é lógico existe muita exigência, é outro patamar, mas estou cá para isso, para melhorar e aprender com os melhores. Tento aprender com eles, com os movimentos que fazem no treino no campo, a maneira de passar bola, de receber bola, os movimentos... Tento aprender tudo com os avançados do Sp. Braga, pois têm todos uma qualidade tremenda", disse Miguel Falé, autor de 39 golos em 44 jogos pelos escalões jovens do Sp. Braga desde a época passada a esta parte."É a realização de um sonho, acho que imaginava como seria chegar à equipa A, mas quando chegamos aqui é sempre mais do que aquilo que imaginamos. Uma alegria, as pessoas acolhem-te, sou um jogador novo, é sempre importante estar nestes patamares desde tão jovens", considerou Yan Said. "O míster ligou-me a dar os parabéns, a dizer que ia integrar o plantel principal, como as coisas iriam correr, as normas. Falou comigo um bocado, queria que me divertisse e aprendesse com os melhores", apontou. Também Miguel Falé recebeu o telefonema de Custódio a dar conta da promoção.Acalentando a esperança de poder estrear-se em competição ainda esta temporada, pela equipa principal, Yan Said apresentou-se. "Jogo a ponta-de-lança, mas também posso atuar a extremo ou falso '9'. Tenho boa técnica, gosto de fazer golos e jogo bem de costas para a baliza. Tenho melhorado muito na parte da velocidade, mas sou um jogador de toque na bola, sentir a bola e ajudar os colegas", disse, ele que tem 12 golos esta época nos sub-19 do Sp. Braga, sendo que iniciou a campanha nesse escalão com 16 anos.Miguel Falé também tem faro pelo golo. "Acho que as minhas principais características são a velocidade e se calhar a capacidade de ter a bola no pé, a utilização do corpo. A minha posição de raiz é ponta-de-lança e '10' no meio-campo, gosto de andar ali… Sou um avançado móvel, sim. Gosto de percorrer muito terreno durante o jogo", explicou.O Sp. Braga tem feito os treinos de forma individualizada, ao abrigo de fortes medidas de segurança. E é por isso que os dois jovens ainda não foram praxados pelo grupo de trabalho. Digamos que foram 'salvos' pela pandemia."Ainda não, também devido às circunstâncias. Não nos podemos aproximar muito, existem normas um bocado rigorosas, mas acredito que mais tarde ou mais cedo vais ser praxado. Neste caso fui salvo pela pandemia", atirou Miguel Falé."Ainda não tivemos oportunidade, ainda estamos um bocado distantes. O Sp. Braga é bem rígido com as regras e temos cumprido todas", disse Yan Said.Os dois jogadores estiveram à conversa com os jornalistas, através de videoconferência a partir da Cidade Desportiva. Um de cada vez, respeitando as medidas de segurança necessárias nesta fase.