Yan Said: o herdeiro de Wender... até nas meias caídas

"Como é normal no futebol, quando um jogador tem um filho é sempre expectável que possa seguir os passos do pai e comigo não foi diferente". Foi desta forma que Yan Said, de 17 anos, começou por abordar a ligação familiar ao Sp. Braga, já que o pai Wender deixou marca profunda no clube, na primeira década deste milénio.





"Acho que sempre o acompanhei. Era o fã número um do meu pai, estive sempre em todos os jogos, em casa ou fora. Aprendi muito com ele, mas o mais importante ao longo do tempo é que as pessoas foram de certa forma esquecendo essa ideia de ser o filho do Wender e aceitando que sou o Yan, pelo que sou e pelo que tenho feito na formação do Sp. Braga. Mas sempre foi uma mais-valia tê-lo por perto e conseguir aprender com ele", assinalou Yan Said.E como filho de peixe sabe nada, herdou quase todas as características do pai. "Sim, sim, a forma de jogar e pensar e principalmente de correr são muito semelhantes... Até na meia caída! Sempre me incutiu essa ideia de usar a meia caída desde pequeno, era ele que fazia as minhas meias quando eu ia jogar nas escolinhas e sempre me acostumei a jogar de meias baixas", disse, antes de apontar a grande diferença entre pai e filho: "Jogo de pé direito, é a única coisa que difere."Yan Said recordou ainda a reação do pai quando soube da integração do jovem na equipa principal do Sp. Braga. "Foi a reação de um pai orgulhoso, é sempre bom um pai ver o sucesso do filho, mas ele também diz-me para manter os pés no chão, fazer o meu percurso e concentrar-me no futebol. Esta etapa já está, mas há que procurar novas etapas", assinalou.Esta época, Yan soma 12 golos em 26 jogos pelos sub-19. Na época passada festejou 14 tentos em 21 desafios pelos sub-17.