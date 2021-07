Yan Said renova com o Sp. Braga até 2026

Yan Said prolongou o seu contrato com o Sp. Braga até ao final da temporada 2025/26. O avançado, de 18 anos, é filho de Wender, antigo jogador dos guerreiros e atual treinador do Sp. Covilhã, e representa o clube minhoto desde criança.





Yan chegou a ser chamado aos trabalhos da equipa principal na reta final da temporada 2019/20 e na época finda trabalhou entre os sub-23 e a equipa B dos minhotos."Para um jogador feito na casa, criado aqui, o clube aposta em mim, e aposta nos jovens que estão a surgir agora. Só demonstra que de agora em diante vão aparecer mais jogadores e mais apostas. Quero passar mais tempo aqui, quero-me afirmar, quero fazer história. Quero ser grande neste clube", referiu Yan Said, em declarações aos meios do Sp. Braga.