Yvan Neyou no Saint-Étienne pode render, afinal, 1 milhão de euros ao Sp. Braga

Afinal o Sp. Braga pode encaixar 1 milhão de euros com a venda de Yvan Neyou aos franceses do Saint-Étienne. Conforme já noticiámos ontem no nosso site, 500 mil euros estão já garantidos pela SAD do Sp. Braga, mas segundo apurámos há mais 500 mil que podem rumar à Pedreira caso sejam cumpridos determinados objetivos.





Metade dessa fasquia de objetivos, ou seja, 250 mil euros, será paga pelos franceses ao Sp. Braga quando o camaronês fizer 10 jogos pela equipa principal. Os restantes 250 mil euros serão pagos quando Neyou chegar aos 25 jogos. Note-se que estes valores por objetivos só serão válidos após consumada a transferência em definitivo do jogador.Para além disto, o Sp. Braga assegurou 20% de um futuro encaixe financeiro do Saint-Étienne relativamente a Yvan Neyou, seja por via de uma venda, empréstimou ou outra fonte de receita.