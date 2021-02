Zé Carlos após afastamento em Roma: «Fomos guerreiros e fomos à luta»

Titular na derrota do Sp. Braga em casa da Roma, num jogo que ditou o adeus do Sp. Braga à Liga Europa, Zé Carlos considera que a diferença entre as duas equipas "esteve nos pormenores".





"Na primeira mão foram felizes, fizeram logo um golo. Na segunda mão sabíamos que ia ser complicado dar a volta, mas fomos guerreiros e fomos à luta. Sempre com a nossa mentalidade, mas não era o resultado que queríamos", comentou, à SIC.Olhando ao campeonato, Zé Carlos não quis apontar a um apuramento para a Champions, mas prometeu uma equipa a lutar pelos 3 pontos em todas as partidas. "Neste momento não podemos falar da Liga dos Campeões. É cedo para isso, temos os nossos objectivos, mas temos de pensar já no próximo jogo com o Nacional, tranquilos, com o objetivo dos três pontos. No final fazemos as contas".Por fim, confrontado com as anteriores palavras de André Horta , o defesa não quis tecer grandes comentários a propósito da "mentalidade portuguesa". "Neste momento não é tão importante falar disso, de como perdemos tempo. É importante focarmo-nos no que podemos fazer para contrariar esses factores. Perder tempo são coisas que acontecem em todas as equipas e em todos os campeonatos", finalizou.