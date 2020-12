Zé Carlos: «Foi uma noite especial para mim e que vou recordar»

A cumprir a estreia como titular no Sp. Braga, o lateral-direito Zé Carlos não escondeu a felicidade no final da partida. Aos microfones da Sport TV, o ex-Leixões, que foi rendido aos 74 minutos por lesão (entrou Bruno Viana), confessou que quer que seja o primeiro de muitos jogos.





"Foi uma noite especial sem dúvida, e que vou recordar", começou por referir o lateral, de 22 anos. "Foi um jogo desgastante para mim, também me levo ao limite e foi normal a substituição."Na retina ficou um lance, no arranque da partida, em que Zé Carlos teve o golo nos pés mas a bola ganhou muita altura, na sequência do remate de pé esquerdo. "Estreia perfeita ou faltou o golo? Claro que seria mais especial ter marcado mas vou ter mais oportunidades", prometeu.