Zé Carlos: «Não caí no Sp. Braga de paraquedas»

Zé Carlos é a terceira contratação a ser oficializada para a temporada 2020/21, depois de Guilherme Schettine e Iuri Medeiros terem sido apresentados já esta semana.





"É muito bom ter esta oportunidade tão cedo. Espero agarrar a oportunidade que me estão a dar e corresponder às expectativas. As impressões são bastante positivas. Nunca tinha pisado este relvado e é verdadeiramente sensacional. Estou impressionado com as condições que o Sp. Braga proporciona aos jogadores. Sinto-me radiante por estar aqui", afirmou o lateral-direito proveniente do Leixões.O jogador de 21 anos descreveu ainda o seu perfil dentro de campo: "Sou rápido e bom no um contra um. Sou um lateral ofensivo, que consegue juntar a capacidade defensiva à capacidade ofensiva. Tenho uma boa meia distância e sou inteligente nas ações que tomo dentro de campo"."Não caí aqui de paraquedas. Sei o que trabalhei para estar no Sp. Braga e tenho a certeza absoluta que estou aqui por mérito próprio. Quero agarrar a oportunidade e mostrar o meu valor", frisou.E concluiu: "No jogo contra o Sp. Braga, apanhei o Ricardo Horta do meu lado. Não é fácil marcar um jogador com tanta capacidade técnica. As memórias que tenho desse jogo são muito positivas. É um momento marcante na minha carreira".