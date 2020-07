Zé Carlos reforça defesa do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta manhã o terceiro reforço para a nova temporada. Zé Carlos, lateral-direito de 21 anos, assinou um contrato válido por quatro épocas.





Jogou no Leça e, depois, no Leixões na temporada 2019/20, dando agora o salto para a Liga NOS. Junta-se a Guilherme Schettine e a Iuri Medeiros no lote de reforços confirmados pelos arsenalistas, que serão comandados por Carlos Carvalhal.