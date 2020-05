Zé Roberto furioso com Manuel Cajuda mas acabou herói em Alvalade: «Eu queria matá-lo!»

O caso remonta à temporada 2000/01, quando Manuel Cajuda treinava o Sp. Braga, e foi recuperado por Zé Roberto, antigo jogador dos arsenalistas. O brasileiro marcou um golo ao Estrela da Amadora e, na jornada seguinte, havia jogo em Alvalade frente ao Sporting, onde o Sp. Braga acabou por vencer por 2-1, com dois golos de Zé Roberto.





"Na jornada anterior eu tinha marcado um golo e, então, acreditei sempre que iria jogar de início o jogo seguinte. Aí chegámos a Alvalade e o míster Cajuda disse-me: 'Senta-te aí quietinho'. Eu fiquei muito triste por ficar no banco", contou de forma muito bem disposta, durante a rubrica 'Duas de Letra', no Facebook do Sp. Braga, onde se reuniu com Idalécio, Luís Filipe e Odair."Eu queria matá-lo! [risos] Fiquei mesmo triste. Estava a fazer golos e chegar a um jogo grande e ficar de fora... Fiquei muito triste. Mas ainda bem que correu tudo bem", recordou, já que entrou em campo quando o Sp. Braga perdia por 1-0 e fez um 'bis' que permitiu à equipa minhota sair de Lisboa com o triunfo no bolso.Zé Roberto, num registo mais sério, reforçou a importância de Cajuda na sua carreira, dizendo que foi com ele que teve mais sucesso em Portugal.