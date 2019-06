Frederico Varandas assobiado e aplaudido

De acordo com informações recolhidas por Record, na altura em que começou a discursar na Assembleia Geral do Sporting, o presidente do clube, Frederico Varandas, foi assobiado por um grupo de sócios leoninos, alegadamente simpatizantes do ex-líder destituído, Bruno de Carvalho.



A contestação a Frederico Varandas terá sido imediatamente controlada pelos seguranças presentes, algo que motivou mais uma onda de críticas. Refira-se que, apesar dos já referidos assobios, Frederico Varandas foi igualmente aplaudido por uma grande falange dos associados presentes.



O grupo de apoiantes de Bruno de Carvalho não ultrapassará as duas dezenas de pessoas, que têm-se espalhado por diversos pontos da AG e contestaram Frederico Varandas. Não foi detetada presença de qualquer familiar direto do antigo presidente.



Inscreveram-se 18 sócios para falar sobre o orçamento. Francisco Salgado Zenha, vice-presidente com a área financeira, foi aplaudido na sua apresentação.



Até às 17 horas tinham estado nas filas e inscreveram-se na AG 2 mil sócios.





Sócios do Sporting votam orçamento: as primeiras imagens da assembleia geral