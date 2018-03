Continuar a ler

É um sonho que temos, queremos chegar o mais longe possível na competição. É uma eliminatória que temos possibilidades de vencer, respeitando o adversário. É uma equipa que já tem alguma experiência, jogadores que jogam há anos juntos. O Pavel [Vrba] é um bom treinador, ganhou vários títulos na República Checa. É muito experiente. E vai ser difícil. Agora, temos de pensar passo a passo. E depois, se passarmos, o sorteio também tem muita influência.



Questões físicas no plantel



São vários jogadores com problemas de jogar de três em três dias. O Rafael Leão veio carregado do Dragão, ainda não sabemos, só amanhã é que vamos tirar dúvidas e sobre o Bas Dost também. Piccini, Doumbia e André Pinto estão fora. Só no Bas Dost e Leão é que carregamos alguma esperança.



Primeira eliminatória pode decidir?



Vai tudo decidir-se no segundo jogo. Já não existe muito essa questão de equipas no primeiro jogo ganharem de forma a que possam ir ao segundo jogo defender essa vitória. Tirando exceções: ainda agora na Champions o FC Porto empatou 0-0 e tinha perdido 5-0 no Dragão. Mas isso foi um acidente de percurso, penso eu.



Questões de bastidores do futebol português



Diante do Viktoria Plzen, o Sporting vai procurar na quinta-feira dar um passo importante rumo aos quartos-de-final da Liga Europa, mas Jorge Jesus deixou claro, em declarações à SportTV, que não espera conseguir deixar a passagem à ronda seguinte já sentenciada no primeiro duelo da eliminatória. De resto, quando confrontado com a estatística que o coloca como o segundo técnico com mais jogos na Liga Europa, JJ admitiu que pensava ser o... primeiro.

Autor: Luís Miroto Simões