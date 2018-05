Continuar a ler

Na entrevista , Machado considerou ser "complicado defender a posição da direção" da Juve Leo, quanto às agressões ao plantel. "Grande parte das pessoas envolvidas era muito próximas do dirigente da Juventude Leonina. Mustafá? Exatamente. Acho quase inacreditável que um dirigente de uma organização como a Juventude Leonina não tivesse conhecimento do que se ia passar."



Machado saiu em liberdade em maio do ano passado, após dez anos de prisão, devido a condenações relacionadas com discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada. Nesse período, como adiantou o seu advogado, concluiu o curso de Direito da Universidade Autónoma.

Mário Machado anunciou ontem que vai ter "papel mais ativo" no Sporting. Assumindo-se como adepto "fanático" dos leões, o antigo líder da Frente Nacional revelou que tomará uma posição "a curto prazo"."Desde que saí da prisão, há um ano, tenho sido pressionado por muitos amigos ligados ao Sporting, porque sabem que sou sportinguista fanático, para tomar uma posição em relação à claque, seja para liderar, seja para ajudar a afastar a atual direção do clube. Estou envolvido noutros projetos e é-me difícil estar em vários ao mesmo tempo. Mas decidi ontem que vou ter papel mais ativo no Sporting", afirmou, à RTP.

