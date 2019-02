Entrevista a Frederico Varandas, em direto: «Sucesso na Taça da Liga é preço elevado mas que voltava a pagar»

"Em tudo na minha vida sempre cheguei às coisas porque acreditava muito e eu acredito muito nisso. Eu acredito que vou fazer o Sporting campeão, eu e a minha equipa pois graças a Deus tenho uma equipa muito forte a meu lado e daí para baixo, consegui fazer uma pirâmide muito forte com recursos humanos apoiados na ciência, apoiados no bom senso e nos valores do Sporting. Eu se dissesse que não acredito que vou ser campeão estava a mentir, mas para colher é preciso semear, e ter estabilidade para colher os frutos.""Hoje reuni com o último grupo organizado de apoio, reuni individualmente com cada um deles, e expliquei que o protocolo que estava em vigor para o ano vai deixar de existir. Entre outras coisas estamos a falar de quase 900 bilhetes oferecidos por jogo. O Sporting não está em condições de oferecer nada pois os sócios pagam, os sócios que vêm de longe pagam, eu enquanto estive numa claque há 25 anos pagava. Para o ano toda a gente vai pagar o seu bilhete. A receção foi feita com responsabilidade, perceberam o momento de dificuldade do Sporting, e assim será. Por que é que vou cortar? É injusto, pois por muito importante que eles sejam e sei que têm, é por isso que vão ter bilhetes a preço especial tal como os núcleos, mas não devem gozar de outro estatuto."V- É injusto pois por muito importante que ele têm e sei têm e é por isso que vão ter bilhetes a preço especial tal como os núcleos, mas não devem gozar de outro estatuto."O Sporting tem de lutar por títulos. Só um louco pode dizer que vai ganhar o campeonato para o ano ou daqui a dois anos, três anos, seja no futebol ou nas modalidades. E é com Keizer que vai acontecer. Mesmo com Jorge Jesus no mercado? Mesmo com Jesus no mercado. Keizer tem contrato e se Deus quiser vai cumpri-lo. Há fases da vida que passam, guardam-se as recordações, e seguimos em frente. Faz parte do passado.""Se sai? Se chegarem aos valores que queremos... 20 milhões? Sim, pode ser 20 milhões a pronto mais objetivos. Se precisamos desse dinheiro de Acuña? Se o Sporting tivesse necessidade desse dinheiro já tinha vendido. Recusámos uma proposta""A confiança é igual. O Sporting faz praticamente nove jogos com a mesma equipa, e depois chegamos a janeiro e temos esta competição que vencemos. Saímos de lá com três baixas e passados três dias vamos ao Bonfim. Saíram sete jogadores, entraram cinco, e este mercado de janeiro para mim não é para resolver problemas a curto prazo, estou a resolver problemas a médio/longo prazo. Eu acredito nestes jogadores e não estou a contratar por contratar, mas obviamente que preciso de um grupo mais forte e consistente. Nós conhecemos as debilidades deste grupo.""A estatística é o que é. Eu digo que é preciso perceber o que está por trás. Em dezembro o Sporting tem sete jogos, janeiro oito jogos, fevereiro vêm mãos oito jogos…Isto significa dois jogos por semana. Esta área domino e sei que dois jogos por semana significam três dias de intervalo, e nos dois primeiros dias não se dá carga, não se treina. Recupera-se e joga-se. Este treinador não fez pré-época e obviamente quando chegou teve duas ou três semanas pata treinar pois coincidiu com a data FIFA. Depois tem uma equipa, como ele demonstrou com a dispensa de sete jogadores, que se calhar na nossa visão é um plantel de qualidade reduzida e se calhar é por isso que saem sete jogadores. Isto não é como na PlayStation em que todos os jogos começam com a barra de energia no máximo, a equipa chega, maravilha... A mim não me fez tirar os pés do chão pois sabia das nossas limitações e que isto ia acontecer. Isto tem um preço pois num plantel bem estruturado podemos revezar determinados jogadores. O sucesso na Taça da Liga é um preço elevado mas que eu voltava a pagar pois é mais um título, e o Sporting e os seus sócios vivem de títulos. Este já é nosso! E nesta Taça da Liga estiveram as quatro melhores equipas e todos deram tudo para ganhar""Nós acreditamos na nossa competência, e este ano zero já nos deu o primeiro título do ano. Está é que é a verdade.""Vamos recuar. O discurso populista tem um preço muito alto e é uma questão de tempo. O Sporting vem de duas épocas em que acaba em terceiro lugar, e da última época para esta perde cinco titulares, quatro deles internacionais, três portugueses e um italiano. A Comissão de Gestão acredito que fez o que pôde para reforçar numa altura conturbadíssima no ponto de vista desportivo estas lacunas. O plantel foi feito, foi o que foi nas condições que eram, a equipa técnica era a que foi e arrancou a época. A 9 de setembro esta direção toma posse e em meados de novembro muda-se de treinador. No mercado de inverno saem sete jogadores, tudo isto é anormal, as pessoas têm de perceber que tudo isto é anormal. Eu sempre disse que 80% do sucesso desportivo é delineado entre o mês de junho e 31 de agosto pois é aí que se constrói o plantel e a equipa técnica trabalha com o seu grupo, formam-se rotinas, princípios de jogo.""São casos que estão na justiça e vou aguardar. Estou a ser sincero, só sei o que veio na imprensa. Não tenho mais informação e espero que não seja nada. Agora como presidente do Sporting assumirei o que a justiça ditar, é uma herança. Enquanto Sporting espero bem que não [que BdC não seja considerado arguido] e que nada aconteça.""Tudo o que sei do ‘cashball’ sei pela imprensa. É uma herança… Vamos ter de aguardar pela justiça e vou ser coerente. Se acredito na justiça para o lado lá tenho de acreditar para cá. Vamos aguardar.""Também!""Eu cresci…Falando no presente enquanto presidente existem os casos de justiça que existem, estamos atentos, e vamos estar atentos""Na minha opinião é ridículo e não seria possível personalizar tudo num assessor. É ridículo numa estrutura tão bem organizada como o Benfica sempre se intitulou. É a minha opinião.""Eu quando falo do dirigismo do Benfica refiro-me todos os dirigismos que forem diferentes do Sporting. Este é um caso concreto que está a ser julgado na justiça e esse dirigente continua aqui.""Não me preocupo com o que os outros dizem. Esta direção do Sporting vai defender o desporto, as regras, a transparência. Isso é muito importante e não vamos abdicar disso pois é muito importante.""Eu acho que não. Desde a Taça da Liga…Estive absorvido com outros assuntos mas acho que não. Eu já disse que quero uma cultura vencedora neste clube. Sei que há jogos em que o erro do árbitro prejudica. Este ano o Sporting já foi beneficiado. Todos os jogos em que perdemos jogos a minha equipa podia ter feito melhor, e devia…Não quero uma cultura que nos desculpabilize. Perdemos por culpa nossa e é esta cultura que quero, não quero os jogadores concentrados no erro da arbitragem pois isso acaba por desculpabilizar os nossos atletas e eu não quero isso.""Foram-me dadas razões técnicas e outras razões vindas de trás. Eu discordei e até sugeri que arbitrasse mais um ou dois jogos e depois fazia o que tinha de ser… À mulher de César não basta ser séria, tem de parecer, e não pode haver um presidente de um clube por uma arbitragem que considere infeliz pronunciar-se e esse árbitro ser afastado. No Sporting vamos lutar para que isto não aconteça, mas acontece por uma razão e é porque a arbitragem é muito mais livre do que foi. É igualzinho como a democracia após 25 de abril, a arbitragem está a dar os primeiros passos e tem de ser ajudada a ser livre e independente da esfera de influência dos grandes.""Eu acho que é uma triste coincidência haver uma suspensão ou uma paragem desse senhor após um presidente de um clube ter dito o que disse. Foi-me garantido que não teve a ver com o que o presidente do Benfica disse""O VAR é uma excelente notícia para a arbitragem em Portugal. Já o disse e volto a dizer que a arbitragem é muito mais livre, não estou a dizer que é perfeita, estou a dizer que é mais livre. Hoje existem erros, e vão continuar a surgir. O VAR ajuda a reduzir esses erros e muito, mas temos de ter os melhores árbitros possíveis, o que eu não posso admitir é ver um intromissão num órgão que tem de ser independente que é o Conselho de Arbitragem.""Veremos… Eu tenho de dizer o que penso e eu penso no bem do futebol português. Isto nada tem a ver com o Benfica, tem a ver com este dirigismo com o qual não me identifico.""Eu não me quero meter em casa de terceiros, mas as pessoas têm de perceber que isto afeta todos os clubes que disputam a Liga, afeta o futebol português, a imagem de Portugal. Eu tenho a certeza que tal como eu existem pessoas que pensam assim no Benfica, não tenho a melhor dúvida. Eu tenho muitas pessoas que conheço no Benfica que não se identificam com nada nisto.""Tudo o que está nos emails e aquele dirigismo que já não faz sentido, não pode fazer sentido no século XXI.""É verdade. Nós não podemos enfiar a cabeça na areia, não é o só o presidente do Sporting nem a direção. Existe uma comunicação social de desporto, existem dirigentes, existem instituições. Quando faço aquele ataque, para alguns é um ataque mas para mim é a forma como eu vejo, é porque aquilo faz mal ao futebol português.""Não, eu acredito na Justiça.""No E-toupeira. Existem outros casos a decorrer e vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Uma coisa eu sei, é que aquilo não foi negado.""Parece que estou a ser acusado de querer incendiar nas vésperas do dérbi, e vou ser muito claro e muito direto. A razão que me levou a dizer o que disse foi o facto de já estar a ser bombardeado de perguntas sobre se me iria sentar ao lado do presidente do Benfica, como é a relação…Para não alimentar mais isto disse o que a minha equipa acha, a nossa visão. É importante ser muito claro. Eu como médico e oficial do exército, tenho os meus princípios e os meus valores, e enquanto presidente do Sporting não vou alterar ou abdicar deles. O que disse reafirmo, mas é importante perceber o que disse: Eu não misturo a instituição Benfica com os seus dirigentes, com o seu presidente. Eu e o Sporting temos o maior respeito pelo Benfica, e até digo que um clube só é realmente grande se tiver um rival, e o Benfica é o nosso histórico rival. Eu nasci pequenino a jogar futebol com os amigos em jogos Sporting-Benfica. Em Lisboa, no país, no Mundo vive-se assim. A história de Sporting e Benfica estão intimamente ligadas, eu tenho o máximo respeito pelo Benfica. Agora eu não misturo a instituição com o seu presidente, e é importante porque tudo o que veio a público nos casos do emails, e estive muito atento, e só vi acusarem quem tinha roubado e divulgado os emails, e não vi ninguém a falar do conteúdo ou a negar esse conteúdo, e isto é grave. Aqui há duas formas de estar, pois ou há falta de coragem ou falta de princípios. Nós no Sporting temos ambos.""Foi da direção. Nós não olhamos só para o jogador tecnicamente, e posso adiantar em primeira mão que vai começar a trabalhar o departamento de liderança e formação interna liderado pelo Tomáz Morais. Este departamento será transversal a todos os jogadores, a miúdos, treinadores, funcionários que lidam com os atletas, modalidades. Tem de ser incutido o orgulho de vestir esta camisola, e os valores do Sporting e da cultura do Desporto. Não gosto de ver jogadores a atirarem-se para o chão ou a queimarem tempo, não gosto de ver jogadores a falar com os árbitros, e esta educação para mim é fundamental, não só para os capitães como todos os atletas e treinadores. Temos de ter todos a mesma linguagem e a mesma cultura. Este departamento vai começar a funcionar este mês, eu partilho as mesmas ideias e valores do Tomáz Morais que já conhecia, e vai ser mais uma mais-valia.""Não serei tão drástico, mas obviamente estamos a pagar um ‘gap’ visível entre os sub-17 e os sub-23 que não é habitual. Esse ‘gap’ deve-se a uma política da qual discordei completamente nos últimos cinco anos, mas hoje estamos a investir forte pois a base do Sporting está aqui.""As imagens já foram vistas por toda a gente. Senti o que os sportinguistas não querem voltar a sentir e nunca mais vão sentir. É um assunto encerrado, que está nos tribunais e vamos aguardar. Há outras coisas mais interessantes como a mudança do primeiro campo de relva sintética, vamos construir mais cinco campos relvados, e vamos requalificar completamente a Academia com novas lavandarias e balneários. É preciso semear para colher e é o que estamos a fazer.""Quando se iniciou estava no gabinete. Esse assunto já foi pisado e repisado, e neste momento está nas mãos da Justiça em que confio. Eu apenas faço a gestão desportiva desse episódio, e já conseguimos resolver Rui Patrício, o Gelson pelos vistos vamos ter que ir até aos tribunais pois o valor com que o Atlético Madrid entende indemnizar o Sporting não é um valor que nós consideramos real em relação ao valor que o Gelson tinha em junho. Este é o cenário e os outros casos como Rafael Leão e o Podence em princípio caminharão para o mesmo caminho, os tribunais.""Sim, como disse a história não se apaga e o primeiro mandato de Bruno de Carvalho tem coisas muito positivas. Onde perde o pé? Já disse isto na altura da campanha. O início do segundo mandato, para mim é um novo Bruno de Carvalho. Para dentro e para fora.""Enquanto diretor clínico a minha função foi fazer sempre o meu melhor pelo Sporting. Tive dois presidentes e o meu comportamento foi igual, foi fazer com que estivessem lá o mais tempo possível. Esta é a minha missão, é a formação que tenho.""Estabilidade é uma condição básica e essencial para o que quer que seja, ainda mais quando temos adversários do lado de lá. Se nós não tivermos a nossa casa completamente estável não vale a pena pois não nos conseguimos bater contra adversários com as suas armas, bem preparados, com outra estabilidade que nós não temos, por isso este é o pilar, a primeira base de tudo. Isto não é fácil, e muitas vezes as pessoas esquecem-se ou querem esquecer-se como este clube estava em setembro. Há aqui o trabalho diário de uma equipa, um trabalho sério que eu tenho de reconhecer. Temos trabalhado de uma forma não ligando ao ruído ou às pressões. Estamos a fazer o essencial que é mudar, pois eu acredito que a riqueza do clube está nas suas pessoas, e essa restruturação está a ser feita. Estamos a fazer muita coisa, e aqui na Academia, como costumo dizer a casa das máquinas, temos um novo diretor, temos um novo diretor clínico, o Fernando Tavares que é o coordenador da unidade de performance que vai chegar esta semana e só agora se conseguiu desvincular do clube de rugby em que estava a trabalhar, temos um departamento de scouting onde ao José Guilherme Chieira se vai juntar ao Raul José. O Miguel Quaresma que esta semana vai começar a trabalhar a parte da visão e técnica de treino na Academia… Não é fácil implantar tudo isto. Hoje o departamento clínico é melhor do que era na minha altura, também tem um presidente com uma sensibilidade para esta área e posso dizer que esta área é fundamental.""Já, eu não acredito que nada na vida passa do 8 para o 80, e era um processo que era difícil - não vou dizer que era fácil fazer, muitas pessoas até consideravam que ia demorar meses, anos para cicatrizar as feridas criadas entre adeptos, profissionais, os prejuízos financeiros que vieram daí -, mas a verdade é que estávamos preparados para este cenário. O Sporting hoje tem uma estabilidade totalmente diferente. As pessoas que aqui trabalham sentem que há um rumo, uma exigência, que há um dever de servir este clube da melhor maneira. Mas estas pessoas têm de ter condições, ser bem tratadas e obviamente vamos exigir sempre o máximo de todos."Hoje o clube está bastante mais governável e mais estável do que em setembro quando a minha equipa diretiva chegou. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, concede esta noite uma entrevista à RTP3 (22 horas), onde abordará a atualidade do clube leonino e do futebol português, uma semana depois de ter conquistado o primeiro título como líder verde e branco e a dois dias da receção ao Benfica para o campeonato.