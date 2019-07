Sporting-Valencia, em direto

Para que nada te falhe no regresso a casa!



?? O Estádio José Alvalade passou de 4 para 7 portas

?? Abertura de portas: 17h00

Apresentação da equipa: 18h00

?? Início do jogo: 19h00#DiaDeSporting pic.twitter.com/XZKmjuhD1P — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 28, 2019

17h40 - O Sporting garante que está tudo a postos.17h22 - Já há adeptos nas bancadas do estádio.16h50 - Informações para quem vai ao estádio:- Fora das opções estará Jovane, dado que o extremo apresentou mialgias de esforço na coxa esquerda e, por esse motivo, ficará ‘guardado’ para a Supertaça. Tal como o luso-cabo-verdiano, Rosier, Ristovski, Camacho, Bruno Gaspar e Battaglia também continuam de fora devido a problemas físicos.- Ainda quanto à equipa, e como Record escreve na sua edição deste domingo, Gelson Dala é um dos elementos que pode somar hoje os primeiros minutos, numa derradeira chance de mostrar o que vale a Keizer. O avançado angolano juntou-se mais tarde aos restantes colegas, uma vez que esteve ao serviço da sua seleção, e ainda não foi opção em nenhum jogo. Tal como Dala, também Acuña ou Diaby podem ser hoje pela primeira vez utilizados em 2019/20.- Essa alteração tática dará, consequentemente, um novo papel a Bruno Fernandes, que tal como aconteceu diante do Liverpool pode atuar descaído para a esquerda. Como se sabe, a permanência ou saída do capitão é o grande ponto de interrogação no mercado de transferências dos leões. E as grandes exibições do médio nos últimos jogos por certo não escaparão aos ‘tubarões’…- Um dos pontos de interesse será perceber se Keizer volta a colocar Vietto atrás do ponta-de-lança, aquela que é a sua posição ‘natural’. Recorde-se que o reforço argentino, contratado ao At. Madrid, começou por fazer os primeiros jogos da pré-época no corredor esquerdo do ataque.- Do lado da equipa de Marcel Keizer, os convocados não foram revelados, contudo o técnico deve apostar no melhor onze – ou pelo menos, aquele com maior ritmo competitivo -, já a pensar no jogo da Supertaça. Logo, devem ir a jogo Renan, Ilori, Neto, Mathieu e Borja; Doumbia, Wendel, Raphinha e Bruno Fernandes; Vietto e Bas Dost.- Este jogo assinalará também o regresso de alguns jogadores do Valencia a Portugal e, mesmo, a Alvalade. Por um lado, o ex-leão Piccini regressa ao clube que o lançou por Espanha; por outro, Gonçalo Guedes, Garay, Daniel Wass e Rodrigo, antigos jogadores do Benfica, também voltam a defrontar os verdes e brancos. Eis os restantes eleitos do clube che: Domènech, Cillessen, Javi Jiménez, Gabriel Paulista, Diakhaby, Salva Ruiz, Gayà, Coquelin, Racic, Parejo, Kondogbia, Villalba, Jason, Cheryshev, Kang In, Manu Vallejo, Maxi Gómez e Gameiro.- Sublinhe-se ainda que o Sporting apresentou ontem o seu 3º equipamento para 2019/20, maioritariamente branco e com detalhes verdes. De resto, poderá ser hoje utilizado.- Refira-se que, em sete edições do Troféu Cinco Violinos, só por uma vez a taça não ficou em casa: no ano passado, após uma derrota nos penáltis com o Empoli.- Existem mais aliciantes para os cerca de 40 mil espectadores que são esperados. As portas abrem às 17 horas e uma hora depois terá início a cerimónia de apresentação da equipa, altura em que os jogadores serão chamados um a um ao relvado.- O Sporting regressa hoje a Alvalade, ao final da tarde, no jogo de apresentação aos seus sócios, adeptos e simpatizantes. Os leões defrontam o Valencia, pelo Troféu Cinco Violinos, às 19 horas. Será o último teste antes do jogo da Supertaça, frente ao Benfica, a 4 de agosto.