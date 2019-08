Treino matinal na Academia

Após dois dias de folga, o plantel leonino começa hoje, às 10h30, na Academia, a preparar a estreia no campeonato, no domingo, frente ao Marítimo. À margem do grupo principal deverão manter-se o lesionado Jovane Cabral e os três elementos que continuam a trabalhar de forma condicionada: Rosier, Ristovski e Battaglia. Os restantes, menos o castigado Doumbia, podem ir a jogo.