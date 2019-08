Treino de manhã e viagem à tarde

O plantel cumpre hoje (10h30) mais um treino tendo em vista o jogo com o Marítimo. A sessão será realizada na Academia, à porta fechada, e no final (12h30) Marcel Keizer fará a antevisão da estreia na Liga. Durante a tarde serão divulgados os convocados e a comitiva partirá do Aeroporto Humberto Delgado pelas 17 horas.