A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Marítimo

O médio Miguel Luís foi este sábado convocado pelo treinador do Sporting, Marcel Keizer, para a visita ao terreno do Marítimo, da primeira jornada da Liga NOS, marcada para domingo às 18h30.O internacional sub-20 luso tinha ficado fora da lista de convocados para a Supertaça, frente ao Benfica, regressando agora para a estreia dos 'leões' no campeonato.Fora da deslocação ao Funchal ficou o médio costa-marfinense Idrissa Doumbia, que foi expulso na fase final da partida com os 'encarnados', que terminou com a derrota leonina, por 5-0.Ristovski e Battaglia, ainda limitados a treino condicionado, continuam ausentes das opções do técnico Marcel Keizer, tal como Jovane Cabral, que realiza tratamento à lesão tendinosa na coxa esquerda.Renan e Luís Maximiano.Ilori, Coates, Luís Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia.Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís e Wendel.Vietto, Raphinha, Diaby, Bas Dost e Luiz Phellype.