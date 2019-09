Sporting anuncia mudanças na SAD

O Sporting anunciou esta segunda-feira, em comunicado enviado à CMVM, alterações na estrutura da SAD, com as renúncias aos cargos de Telmo Marques dos Santos (Vogal Efectivo do Conselho Fiscal) e Luís Alberto Vilalonga Pinto Durão (Vogal Suplente do Conselho Fiscal), as quais, segundo os leões, "visam assegurar o cumprimento pela Sociedade do regime de representação equilibrada entre homens e mulheres"."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, Telmo Marques dos Santos e Luís Alberto Vilalonga Pinto Durão apresentaram renúncia aos cargos de, respectivamente, Vogal Efectivo e Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Sociedade.As referidas renúncias, bem como as propostas de deliberação a submeter à votação pela Assembleia Geral da Sociedade a convocar para 1 de Outubro de 2019, visam assegurar o cumprimento pela Sociedade do regime de representação equilibrada entre homens e mulheres, decorrente do disposto na Lei 62/2017 de 01 de Agosto.Lisboa, 09 de Setembro de 2019O Representante das Relações com o Mercado"