A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Rio Ave

September 26, 2019

O Sporting divulgou a lista de convocados para o jogo frente ao Rio Ave FC para a Taça da Liga (Allianz Cup).

O Sporting divulgou a lista de convocados para o jogo desta quinta-feira, no Estádio de Alvalade, para a 1.ª jornada do grupo C da Taça da Liga (20H).: Renan Ribeiro e Luís Maximiano: Ilori, Luís Neto, Val Rosier, Mathieu e Borja.: Eduardo, Bruno Fernandes, Acunã, Battaglia, Miguel Luís e Wendel.: Rafael Camacho, VIetto, Gonzalo Plata, Jesé Rodriguez, Luiz Phellype e Jovane Cabral.