A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Aves

Silas chamou 19 jogadores para a deslocação do reduto do Aves, naquela que será a sua primeira partida no comando técnico do Sporting. Nesta sua primeira lista enquanto treinador leonino, Silas promove o regresso de Coates e deixa Jovane Cabral de fora dos eleitos, por lesão.: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa: Sebastián Coates, Luís Neto, Valentin Rosier, Jérémy Mathieu e Cristián Borja: Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Miguel Luís, Wendel e Idrissa Doumbia: Luciano Vietto, Gonzalo Plata, Jesé Rodríguez, Yannick Bolasie e Luiz Phellype