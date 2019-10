Silas chama Babacar Fati e Loide Augusto

O Sporting prosseguiu esta terça-feira a preparação da visita a Paços de Ferreira e o treinador dos leões chamou dois jovens da equipa de sub-23 ao treino matinal na Academia de Alcochete.





O lateral esquerdo português Babacar Fati e o extremo angolano Loide Augusto, ambos de 19 anos, trabalharam às ordens de Silas com a equipa principal, numa sessão em que o técnico voltou a não contar com Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral - realizaram tratamento e trabalho de ginásio - além de Fernando, que apenas trabalhou no ginásio.O plantel do Sporting regressa ao trabalho esta quarta-feira, pelas 10h00, com nova sessão de treino à porta fechada. Às 15h, Silas vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa e fazer a antevisão da deslocação a Paços de Ferreira, agendada para quinta-feira, às 19h45, em duelo da 9.ª jornada da 1ª Liga.