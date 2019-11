Bruno Fernandes renovou com o Sporting, um acordo que ficou fechado na passada sexta-feira comonoticiou em exclusivo, após uma reunião do presidente leonino Frederico Varandas, com o empresário do jogador, Miguel Pinho.De acordo com o novo vínculo, o capitão vai auferir 4 milhões de euros por temporada, um valor que o coloca no topo do teto salarial.O internacional português, de 25 anos, revelou-se satisfeito com a nova ligação. "Para mim é um orgulho e é o reconhecimento do meu trabalho, é sinal que estou a fazer as coisas bem. Tenho tentado ao máximo fazer aquilo que é o melhor para o clube", disse o capitão dos leões ao site do clube. "É por aquilo que fiz dentro de campo, mas fora também demonstrei gostar do Sporting e ter orgulho em representar o clube que represento", acrescentou."Para mim é, e sempre será, um privilégio estar aqui e poder vestir a camisola do Sporting. Podem esperar mais e melhor. Prometo a mesma entrega e a mesma dedicação para podermos ter mais momentos de glória como tivemos na temporada passada", sublinhou o médio os leões.Bruno Fernandes comentou ainda a presença na lista de 50 jogadores nomeados para o onze do ano de 2019 da UEFA. "É um motivo de orgulho estar dentro dos 50 melhores da última época. É gratificante, até porque sabemos o difícil que é, sobretudo por jogar no campeonato português que tem menor visibilidade. É um orgulho e uma honra estar entre os melhores, estar associado a grandes jogadores e estar perto do Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva", comentou.