Sporting prepara jogo com o Portimonense com visita da ADoP

O plantel do Sporting prosseguiu na manhã esta quinta-feira a preparação da visita ao Portimonense agendada para sábado e relativa à terceira e última jornada do Grupo C da Taça da Liga.





A sessão na Academia, em Alcochete, ficou marcada pela presença de uma comitiva da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), que segundo o emblema leonino "efetuou o procedimento habitual e de rotina de recolha de sangue e urina a alguns jogadores do plantel".O técnico Silas voltou a chamar jogadores da formação aos trabalhos da equipa principal, desta vez com um quarteto formado por Tiago Tomás, João Ricciulli, Hugo Cunha e Gonçalo Costa. Jovane Cabral realizou trabalho de ginásio e só mais tarde se juntou aos restantes colegas.

Ausente esteve o defesa Luís Neto, que está lesionado e continua a realizar tratamento e fisioterapia.



O plantel do Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10 horas, também na Academia e à porta fechada.