Conselho de Disciplina abre inquérito ao V. Setúbal-Sporting

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou esta terça-feira que abriu um processo sumário de inquérito a incidentes ocorridos no V. Setúbal-Sporting, do último dia 11, confirmando a notícia avançada por Record na segunda-feira.





O encontro ficou marcado, nos dias que o antecederam, pelo pedido de adiamento apresentado pelo V. Setúbal, devido ao surto gripal que condicionou a equipa. O Sporting não acedeu à pretensão dos sadinos, após tentativa de mediação da Liga.Em virtude destes acontecimentos, a receção aos dirigentes do Sporting no Bonfim foi particularmente tensa, desde logo na tribuna, onde Frederico Varandas, Pedro Lancastre e Miguel Nogueira Leite terão sido alvo de insultos, registando-se, inclusive, uma alegada tentativa de agressão do diretor financeiro dos sadinos, Carlos Sousa, ao presidente do Sporting.Como o nosso jornal revelou na segunda-feira, Carlos Sousa terá 'crescido' para Frederico Varandas, aparentemente com a intenção de chegar a vias de factos. Varandas respondeu: "Se me tocas, arranco-te a cabeça!"Estes e outros incidentes vão agora ser alvo de inquérito por parte do CD, que terá de decidir se existe matéria para abrir um processo disciplinar, ou mais.Refira-se, ainda, a propósito do V. Setúbal- Sporting, que o clube de Alvalade foi multado em 816 euros por atrasos no início e reinício do jogo em Setúbal.