Já é conhecida a lista de convocados do Sporting para o jogo com o Sp. Braga, marcado para domingo às 17h30. Silas chamou 19 jogadores. Há a registar os regressos Vietto, Acuña e Eduardo. De fora, além de Mathieu lesionado, nota para as ausências de Ilori e Bolasie.





: Luís Maximiano, Hugo Cunha e Diogo Sousa.Ristovski, Luís Neto, Borja, Coates e Rossier.Battaglia, Wendel, Eduardo, Doumbia, Acunã.: Rafael Camacho, Jesé, Jovane, Gonzalo Plata, Sporar e Vietto.