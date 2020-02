Sporting goleia Sacavenense

O Sporting continua na liderança isolada na 2.ª fase do campeonato nacional de iniciados ao vencer o Sacavenense por 5-0. Curiosamente a única derrota leonina até ao momento foi averbada em Sacavém.

Marcadores: 1-0, Guilherme Santos (7´), 2-0, Rodrigo Ribeiro (41´), 3-0, Rodrigo Ribeiro (48´), 4-0, Adair Kandala (64´), 5-0, Adair kandala (70´).





Os jovens leões colocaram-se na frente do marcador bem cedo. O golo de Guilherme Santos aos 7' nasceu de uma combinação ofensiva, com o médio a rematar colocado sem possibilidades para José Bolivar.O Sporting foi perdendo ocasiões e apenas após o reatamento aumentou a vantagem com um bis de Rodrigo Ribeiro. Primeiro (41') após centro de Pedro Sanca e depois de novo aos 48'.O Sacavenense tinha muitas dificuldades em chegar à área contrária. Um minuto em campo, foi o tempo que Adair Kandala precisou para fazer o quarto (64'), após Leonardo Barroso rematar ao poste. O jovem angolano viria a fazer o quinto aos 70'. A equipa de Bernardo Bruschy obteve assim a sétima vitoria consecutiva.