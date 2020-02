A identidade dos agressores, os atuais líderes da Juve Leo e o "ET": Frederico Varandas ao ataque

Frederico Varandas revelou que já viu as imagens das agressões a dois dirigentes do Sporting, ocorridas ontem antes do jogo do Sporting com o Portimonense, garantindo que foram "dois elementos da Juve Leo, cujas caras se conseguem identificar". Numa entrevista à TVI, o presidente leonino afirmou que "as imagens vão ser dadas às autoridades e se esses elementos forem sócios serão expulsos".





"Quem é a direção da Juve Leo? Apresentem-se! O presidente está detido. Quem são os outros dirigentes? Apresentem-se aos sócios e ao país. Quem são estes senhores?", apelou Varandas na entrevista, onde lamentou que o golo dos algarvios ontem tenha sido celebrado num setor das bancadas: "Temos uma claque que deseja que o Sporting perca."Varandas disse ainda que luta por mudar vícios e paradigmas, nomeadamente em aspetos como fuga ao fisco nos clubes ou relações com as claques: "Eu acabo por ser o ET. Se calhar sou muito mais incómodo que presidentes que fazem isso e são reféns das claques e alimentam-nas. Não estou agarrado ao lugar e isso dá-me força. A minha missão é entregar o clube melhor.""Uma vergonha. Fuga ao fisco, comunicados de baixo nível, agressões... Lutamos pelo Sporting sem abdicar dos nossos princípios. Eu acabo por ser o ET. Se calhar sou muito mais incómodo que presidentes que fazem isso e são reféns das claques e alimentam-nas. Não estou agarrado ao lugar e isso dá-me força. A minha missão é entregar o clube melhor. Se admito não terminar voluntariamente? Foi eleito pela maioria dos sócios. Mandato tem duração de quatro anos. Vamos levá-lo até ao fim. Vamos entregar o clube muito melhor do que estava. Esse é o nosso objetivo. Sobre o ruído e ameaças físicas, não nos vamos demitir.!

"Sporting alguma vez foi unido? Não. Existe união com pessoas que fizeram o que fizeram ontem? Ou atiram tochas a atletas? Não. União existe para quem tem opiniões divergentes. Agora união com isto?"



AG destitutiva



"Falando como sócio do Sporting, houve uma direção que foi destituída em toda a história do Sporting. Uma direção que criou órgãos sociais e congelou contas. Vou esquecer como esta direção pegou no clube. Se uma direção, seja qual for, cai por resultados desportivos, passado 16 meses, o próximo não dura sequer um ano. Neste Sporting, há transparência e seriedade e separação de poderes.



Ameaças



"Sporting vai sobreviver e ser mais forte mas é preciso rasgar de vez com algumas coisas do passado. Nunca mais uma direção de uma claque pode fazer cair treinadores. Ameaçado? N vezes, desde 24 de maio de 2018. Mas eu entendo."



Negociações com as claques no início da época



"Propusemos uma gamebox a um preço de 120 euros a cada elemento da claque mas que fosse vendido nas bilheteiras, para ser o mais transparente possível. O que queriam era bilhetes de época sem nome para revendê-los mais tarde. À 3.ª jornada fui insultado quando o Sporting estava em primeiro. O que mudou foi que cerca de 300, 400 mil euros que eram dados. Acabámos com o negócio deles. O que estão estas direções a fazer? Golo do Portimonense foi festejado pela claque do Sporting. Temos uma claque que deseja que o Sporting perca. A maioria depois meteu aqueles senhores no sítio. Mas jogar em casa nestas condições?



Agressões de ontem



"Já vi as imagens. Não foi um incidente menor, foi algo premeditado. Dois elementos da Juve Leo, cujas caras se conseguem identificar, que agrediram ao pontapé um segurança ARD, um elemento do Conselho Directivo, três, também o Osório de Castro. Vão ser expulsos? Se forem sócios serão. Depois a filha cuspida três vezes na cara. Não vamos pactuar com isto. As imagens vão ser dadas às autoridades e se esses elementos forem sócios serão expulsos. Isto é uma escalada que tem vindo a acontecer. O ataque a Alcochete nem há dois anos foi. Agora isto. O que é a Juve Leo? Apresentem-se! O presidente está detido. Quem são os outros? Apresentem-se ao país. Quem são estes senhores?"



Guerra com as claques



"É injusto meter toda a gente no mesmo saco. O problema é com as direções destas claques. Conheço pessoas que fazem parte de claques e não têm estes comportamentos. No caso da Juve Leo, há senhores que se julgam acima dos estatutos, presidentes e mandatos. Esse tem sido um dos sérios problemas do Sporting. Temos de defender o clube mas a direção não consegue fazer isto sozinho. Enquanto a maioria do Sporting for silenciosa será difícil. Faço este apelo a eles, sim, donos do clube. Que o Sporting continue dos sócios e não sequestrado por claques. Não decidi ter esta guerra com as claques."



Começa a entrevista!



