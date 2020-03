Coronavírus 'travou' saída em definitivo de Matheus Pereira

O surto do coronavírus provocou a suspensão de praticamente todos os campeonatos europeus e ditou também o adiamento da mais que certa transferência de Matheus Pereira do Sporting para o WBA.Com 29 partidas disputadas pelos ingleses até ao momento, o brasileiro estava a apenas uma de accionar a cláusula de opção obrigatória fixada no contrato assinado entre leões e ingleses, algo que iria muito provavelmente ser atingido este sábado, no jogo com o Birmingham. Ora, como o campeonato foi suspenso e o jogo naturalmente adiado, a saída em definitivo do brasileiro também ela ficou em suspenso, ainda que o 'Express & Star' assegure que nada mudará.Com cláusula acionada ou não, escreve o referido portal que o WBA está disposto a colocar em cima da mesa os 10 milhões de euros acordados para ficar em definitivo com um dos jogadores que mais se destacou até ao momento no clube, com seis golos, doze assistências e exibições de encher o olho.