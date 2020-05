Frederico Varandas em direto: «Só o Matheus Nunes vai pagar o Rúben Amorim»

Elogios à formação e Rúben Amorim



"Só o Matheus Nunes vai pagar o Rúben Amorim."



Contratação de Wang Jiahao



Relacionadas Varandas explica saídas na direção do Sporting: «Pandemia virou o mundo deles» Varandas e o caso Battaglia: «Entendemos que o departamento jurídico do Sp. Braga tenha outra visão» Frederico Varandas: «Temos de respeitar os sócios que compraram gameboxes» Varandas e a contratação de Wang: «Não fomos iludidos. Era o miúdo mais talentoso e promissor» "Não veio por 2 milhões de euros. Veio no âmbito de uma parceria. Das três rescisões, a do Rui Patrício foi a mais difícil porque estávamos com a corda na garganta com o empréstimo obrigacionista e tínhamos de o conseguir fazer em dois meses. Na verdade, conseguimos 26,5 milhões de euros e o resto foi colmatado com a venda do Patrício. Nesse momento tínhamos um objetivo que era, e tendo em conta que o Patrício teve uma proposta antes da rescisão na ordem dos 18 milhões de euros, nós balizámos um acordo nesse preço, que seria normal para o Sporting. Foi um negócio muito complexo. O Sporting devia muito dinheiro à Gestifute. O Sporting na altura dizia que não. Havia valores a dever à Gestifute em relação ao Adrien, ao Patrício, havia valores do Sporting ao Rui Patrício… Nós conseguimos reduzir muitos milhões de dívida da Gestifute ao Sporting. O Rui abdicou de muito porque teria valor a receber. Foi uma negociação extremamente difícil. O Wang vem numa parceria do Wolves. Era um miúdo da formação chinesa, um dos principais acionistas do Wolves tem vários investimentos em Portugal. Não fomos iludidos. Era o miúdo mais talentoso e promissor. Nessa parceria, entendemos por o miúdo a rodar nos sub-23. Seria uma hipótese de mercado para a China. É um dos nossos objetivos de internacionalização no âmbito da formação. Era um produto com um talento chinês. De facto, não resultado. Desportivamente não conseguiu impor-se. Foi um negócio extremamente difícil. Safou-nos em tribunal porque se calhar, como os outros, teríamos perdido."



Competitividade no plantel



"Tivemos de o fazer [abrir mão dos melhores jogadores]. Fizemos a segunda maior venda do futebol português de sempre. Quem me dera a mim chegar aqui e dizer assim: tenho a solução para resolver um problema de tesouraria de 215 milhões e não vou perder competitividade desportiva. Não acredito que alguém seja sério e conseguisse fazer isto. Nós conseguimo-lo mas isto tem um preço. É fácil destruir, chegar aqui e perguntar porque é que paguei isto. A situação financeira do Sporting não me assustava na campanha eleitoral e à data de hoje o Sporting financeiramente está muito melhor do que em 2018. O empréstimo obrigacionista que outros passaram para a frente, que é uma péssimo sinal para o mercado e é grave, pagámo-lo nós. Aí, quando se olha para o Gelson, Patrício e Podence, que à data foram os negócios possíveis mas bons negócios, hoje vendo as rescisões do Rafael Leão e Rúben Ribeiro afinal não tenho dúvidas que afinal foram grandes negócios. Não é fácil chegar a um clube como o Wolverhampton, o At. Madrid e Olympiacos e chegavam dizendo que vamos a tribunal e ganhamos. Não, não! Conseguir chegar a este acordo não foi fácil. Acordos foram extremamente difíceis."



Contrato com a NOS



"Tivemos uma operação em relação ao contrato da NOS que foi a titularização do contrato em cerca de 65 milhões de euros, que foi uma operação que estava prevista na campanha eleitoral. Se repararem no nosso caderno eleitoral, do ponto de vista financeira cumprimos tudo o que prometemos. Falta apenas um item que estamos a negociar que é a segunda fase da reestruturação com os bancos, Novo Banco e Millenium. Essa operação de titularização foi de vida ou de morte para o Sporting, que faria com que o Sporting entrasse em cumprimento com o fair-play financeiro. Esta questão é muito importante porque o Sporting neste pagamento de consolidação financeira sofreu do ponto de vista de planeamento desportivo mas fizemo-lo para cumprir financeiramente. É assunto muito sério para o Sporting e cumprimo-lo. Estamos a falar de mais de 40 milhoes de euros de divida a clubes, etc. Essa medida foi um dos problemas que encontrámos, o mais premente, o défice de tesouraria de 215 milhões de euros. Este é um valor colossal. Conseguimo-lo à custa de antecipar receita de 65 milhões de euros, de chegar a acordo com Rui Patrício, Gelson e Podence, à custa de venda de ativos e tempos de relembrar que o Sporting, crescemos a ouvir isso, que o Sporting produzia muito bons jogadores mas vendia mal. Os rivais é que sabiam vender jogadores. Quando olhamos para esse prospeto, da qual a melhor qualidade é a transparência, olhamos para um passado. Eu gosto de factos e de números porque é o que fica na história. Nestes dois exercícios desde setembro de 2018 até ao último mercado de verão, entre receitas e venda líquidas de compras, o Sporting realizou mais do que no acumulado dos últimos 10 anos."



Sem transferências



"Se não houver mercado de transferências durante um ano vai ser difícil. Se não normalizar nos próximos dois a três anos vai ser extremamente complicado. Depende do investimento que vamos fazer na equipa A [para perceber o quanto poderíamos não vir a ganhar com o mercado]. Tínhamos um desequilíbrio financeiro muito acentuado quando chegámos. Corrigimos isso. Como disse, há um ano o clube colapsava e depois estaríamos ainda mais bem preparados para esta pandemia. Agora, o que assusta é que vamos acabar uma época à porta fechada. Isto já vai trazer custos."







"Temos de respeitar os sócios que compraram gameboxes. Vai haver cinco jornadas que os sócios não vão puder ver. Na próxima época, não sabemos a lotação que o estádio pode ter. Pode ser um quarto, um quinto ou um sexto. Vamos fazer vários planos e ultima palavra será dos sócios."



Pandemia – Quanto desconta dos orçamentos?



"Essa é uma pergunta que a resposta hoje nenhum clube tem. Hoje é um desafio fazer um orçamento. Quando o fazemos estimamos receitas. Se nos disserem a nós, olhando para as linhas de receitas nos últimos anos é fácil: na venda de jogadores como será o mercado? Os orçamentos vão baixar, só não sabemos o quanto. O que posso dizer é que a pandemia… ninguém estava preparado para ela. Esta pandemia se tem sido há um ano o Sporting colapsava financeiramente. Neste momento o que é que há a fazer? Tivemos medidas de gestão a curto prazo. Foi um clube que se organizou muito rapidamente. Tomámos a decisão da administração ter cortes salariais de 50 por cento. Os jogadores da equipa de futebol profissional de 40 por cento, dos atletas das modalidades de 30 por cento e colocámos 86% dos nossos funcionários em layoff. A ajudar a isto há o planeamento de consolidação financeira que o Sporting tem desde setembro de 2018. Isto é extremamente importante. Em 18 meses, chegámos há ano e meio, reduzimos 18 milhões de euros na massa salarial da equipa principal. Ao mesmo tempo, canalizamos recursos para potenciar o que pode vir a produzir valor: a formação. Hoje estamos muito mais bem preparados. Temos um plantel onde 13 jogadores têm abaixo de 21 anos. Seis deles formados e identificados por nós há dois que agora estão na equipa principal."



Queixa da Sampdoria por causa de Bruno Fernandes



"Eu compreendo a visão. Imagine que Bruno Fernandes tivesse rescindido com o Sporting e iria para a Sampdoria, depois sendo vendido para o Man. United. Iam pagar alguma coisa ao Sporting?"



Relação com Sp. Braga e a situação de Battaglia



"Falei pessoalmente com Salvador, entendemos que é discutível, ele percebeu isso mesmo. Disse-me: ‘Eu entendo o seu ponto de vista, o seu departamento jurídico tem uma visão, o nosso tem outra’. O contrato que vigorava foi rescindido, o Sporting teve de pagar nova comissão, novo prémio de assinatura e novo contrato. Entendemo-lo assim. Entendemos que o departamento jurídico do Sp. Braga tenha outra visão."



Saída de dois elementos da direção



"O comunicado é de hoje mas é algo que o Conselho Diretivo estava preparado há dois meses. Estamos a viver a maior crise dos últimos 100 anos. O clube está a ser afetado mas também as empresas e as famílias. Estes dois elementos deram muito ao clube, são dois empresários, tal e qual como outros membros do Conselho Diretivo que não são remunerados. Nunca ganharam um tostão no clube. Se já é difícil conciliar as suas vidas profissionais com as obrigações no Sporting, esta pandemia virou o mundo deles e de quase todos nós. A meio de março, eles na reunião do CD alertaram para a dificuldades que estavam a ter. Um deles é CEO na hotelaria que está a ser muito fustigada, o Filipe Osório de Castro, de quem sou amigo há mais de 30 anos. O Rahim tem um grupo empresarial onde é administrador e os mercados onde atua estão a exigir a sua permanência quase fora de Portugal. Estas pessoas têm responsabilidades, têm administradores e sócios que exigem a sua presença num momento muito difícil. Eles tentaram. O Filipe não queria sair antes de terminar um projeto com a EDP onde vamos tornar muito mais eficiente a parte do Estádio e Academia a nível energético, também no pavilhão. Vamos ter um Sporting mais friendly, mais green e vamos ter uma poupança de cerca de 180 mil euros ao ano. O projeto será conhecido esta semana. Foi assinado há três dias. Estas pessoas tentaram ficar. Havia a possibilidade de ficarem apenas formalmente ligados mas isso não é a nossa forma de estar, nem lhes podíamos pedir isso. O CD exige aprovação de orçamentos e responsabilidades. Não fazendo parte no dia a dia não seria justo fazer isto. Sei o que lhes custar tomar essa decisão. Foram preparando a passagem das pastas. Não precisamos de mais ninguém."



21h59 - Começou a entrevista



O presidente do Sporting, Frederico Varandas, concede uma entrevista ao Canal 11 onde irá falar da atualidade do clube leonino e do futebol português. Acompanhe aqui tudo, em direto, a partir das 22h00!