Sporting continua sem casos positivos de Covid-19

Já são conhecidos os resultados da nova bateria de exames à Covid-19 realizada ontem pelo plantel leonino e, uma vez mais, não se registou qualquer caso positivo. Os jogadores serão submetidos a uma nova despistagem na véspera do jogo com o Paços de Ferreira, de forma a cumprirem as exigências da Direção-Geral de Saúde.