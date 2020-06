Emanuel Ferro: «Foi um jogo bem conseguido»

O Sporting venceu (1-0) na receção ao Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, num encontro que ficou resolvido graças à 'bomba', de livre direto, de Jovane Cabral.

No final do encontro, Emanuel Ferro afirmou que o triunfo diante do Paços de Ferreira acaba por ser "justo", sem querer comentar a decisão de Rui Costa no lance entre Borja e João Amaral na grande área dos leões.

"Foi um jogo bom para nós em que tivemos momentos muito bons. Em termos ofensivos também tivemos um bom domínio, nem sempre com a assertividade na frente que desejamos para a equipa. Depois, a equipa confundiu-se um pouco [com o lance do VAR] e perdeu-se. No entanto, no cômputo geral, parece-nos que o resultado é justo", começou por referir o treinador-adjunto do Sporting.

Lance do penálti sobre João Amaral

"Não vou comentar se é falta ou não, para nós o árbitro decidiu bem, é natural que o adversário tenha uma outra opinião. Foi um lance que acabou por mudar a tendência do jogo, a partir daí tivemos menos bola. Mas tivemos capacidade de sofrer, com uma linha mais baixa. A equipa comportou-se muito bem e foi um jogo bem conseguido."

Mathieu fora do 'onze' titular

"Nós temos um plantel em que foi assumido por todos que todos contam. Mathieu é um jogador com um currículo que não é preciso descrevê-lo, hoje a opção recaiu em outro jogador. [Estreia de jovens jogadores] enriquece a equipa, com jogadores de maior currículo mas também com jovens jogadores que dão qualidade à equipa", concluiu.