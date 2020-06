Jovane disponível para o Gil Vicente

Jovane foi substituído ao intervalo do jogo com o Belenenses SAD devido a um traumatismo no gémeo da perna direita, um percalço que não coloca em perigo a sua utilização na quarta-feira, frente ao Gil Vicente. O extremo, de 22 anos, foi reavaliado no treino de ontem e só fez exercícios de recuperação, tal como os restantes titulares no dérbi, mas amanhã já estará às ordens de Rúben Amorim.

Outra boa notícia para o treinador do Sporting foi o regresso de Acuña ao trabalho de campo. O internacional argentino queixa-se de uma contusão óssea no pé esquerdo que o levou a falhar os dois últimos desafios, mas é possível que volte a entrar no leque de opções. O esquerdino continua a ser reavaliado diariamente, e quando não apresentar qualquer desconforto será reintegrado.

Fora dos planos continuam Vietto (luxação no ombro direito) e Luiz Phellype (recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito). Os dois avançados prosseguiram os tratamentos e só voltarão à competição na próxima temporada.