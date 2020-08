- O jogo tem o seu início agendado para as 20h30 e será disputado no Estádio Algarve, à porta fechada.





- Já os azuis irão defrontar o segundo grande do futebol português após a derrota no Seixal. Petit irá aproveitar a oportunidade de avaliar alguns jovens, e identificar as lacunas na equipa de forma a definir os reforços que poderá acolher até ao início do campeonato. Uma das curiosidades passará por ver se o técnico irá repetir o 4x3x3 utilizado diante do Benfica pois, na época passada, apostou no 3x4x3.- Convém assinalar que este jogo também marca o fim do estágio do Sporting no Algarve, onde passou a última semana. A comitiva leonina regressa a Lisboa após o encontro e, na terça-feira, vai começar a preparar o próximo particular que será diante do Valladolid, na sexta-feira, em Alverca. Resta assinalar que Luiz Phellype e Vietto estão integrados no grupo, mas não serão utilizados por motivos físicos.- No particular da passada sexta-feira, o técnico leonino manteve os mesmos dez jogadores de campo em ação durante 70 minutos, e fez dez substituições em simultâneo. Ao que tudo indica hoje o onze dos leões deverá ser constituído por esses futebolistas que entraram na fase final do desafio. Não deixa de ser relevante recordar que o Sporting melhorou substancialmente de produção e só chegou à vitória após as alterações.- Rúben Amorim já cimentou o seu 3x4x3, e tem aproveitado esta fase para realizar algumas experiências e integrar os reforços. Em especial destaque tem estado Pote que após se ter destacado no Famalicão no meio-campo, é agora observado no flanco esquerdo. O jogador, em entrevista a Record, já revelou que está disponível para alinhar em qualquer posição.- O Sporting vai realizar hoje o quarto teste da pré-temporada, e o adversário é Belenenses SAD que, na passada quinta-feira, foi goleado pelo Benfica por 4-0, no centro de estágio do Seixal. Os leões começaram a defrontar a equipa B na Academia onde perderam por 1-2, e voltaram a registar uma nova derrota diante do Farense (1-2), num treino de conjunto realizado na unidade hoteleira em que ficaram alojados, em Lagos. A primeira vitória chegou no terceiro encontro onde defrontou o Portimonense, em Portimão, por 2-1 na passada sexta-feira.