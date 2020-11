Os onzes de Sporting e V. Guimarães para o jogo desta noite

O Sporting defronta o V. Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques, num encontro da 7.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de João Henriques e Rúben Amorim.



ONZE DO V. GUIMARÃES: Bruno Varela; Sacko, Mumin, Suliman e Mensah; Mikel, André André e Poha; Edwards, Quaresma e Bruno Duarte





Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pote, Nuno Santos e SporarSiga o jogo AQUI