Sporting já conta com Pedro Gonçalves em "treino condicionado"

O internacional sub-21 Pedro Gonçalves já efetuou esta quarta-feira "treino condicionado" no relvado da Academia de Alcochete, onde o líder Sporting prepara a receção de sábado ao Moreirense, da oitava jornada da Liga NOS.

O médio, de 22 anos, melhor marcador da equipa, com sete golos nos últimos quatro jogos, tem estado a recuperar de uma lesão num joelho, que o obrigou a falhar o jogo de segunda-feira da Taça de Portugal, em que os leões golearam o Sacavenense por 7-1.

O Sporting, que volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, lidera o campeonato, com 19 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga e Benfica, e recebe no sábado o Moreirense (11.º classificado), em jogo no Estádio José Alvalade, com início marcado para as 20:30.