Já é conhecido o castigo de Rúben Amorim

Rúben Amorim conheceu, esta terça-feira, o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tendo em conta a expulsão em Famalicão, no encontro da 9.ª jornada da Liga NOS.





De acordo com os processos sumários divulgados hoje, o treinador do Sporting irá enfrentar uma suspensão de 15 dias, falhando assim os próximos três jogos da equipa - Paços de Ferreira (Taça de Portugal), Mafra (Allianz Cup) e Farense (Liga NOS)."Vão para o caralho, roubalheira do caralho. Isto é uma vergonha. Estão a roubar-nos dois pontos", estas foram as palavras do técnico leonino, que surgem no relatório do árbitro Luís Godinho e que valem ainda uma multa de 5100 euros.Entretanto, Pedro Gonçalves viu também esta terça-feira confirmada a suspensão de um jogo, após ter sido expulso na última jornada por acumulação de cartões amarelos.O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um "processo de inquérito" ao jogo entre Famalicão e Sporting, tendo em conta todos os incidentes que ocorreram nos instantes finais da partida.