Sporting lamenta morte de sócio vencedor do prémio Stromp

O Sporting manifestou esta sexta-feira o seu pesar pela morte do sócio José Maria Saraiva Gonçalves, vencedor de um Prémio Stromp em 1968 e que faleceu na quinta-feira aos 85 anos, agradecendo os anos de devoção ao clube.

"José Maria Saraiva Gonçalves, vencedor de um Prémio Stromp em 1968, foi vice-presidente do Sporting Clube Português e um dos sócios fundadores do Solar do Norte, em 1998, e do Núcleo de Gondomar, em 2002, tendo ainda ocupado as funções de presidente da direção, secretário-geral e relações públicas ", refere o clube em comunicado.

O Sporting endereçou as suas "sentidas condolências" à família e amigos, agradecendo os "anos de dedicação e devoção ao clube".