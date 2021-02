O onze do Sporting para o jogo com o Gil Vicente

No fecho de uma jornada marcada pelo empate entre FC Porto e Sp. Braga, o Sporting pode aumentar a vantagem pontual no topo para os mais diretos rivais. Para tal terá de levar de vencido o Gil Vicente, numa partida marcada para as 21 horas em Barcelos e na qual Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial.





: Adán; Zouhair Feddal, Sebastián Coates e Neto; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Antunes; Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Paulinho: Denis, Joel, Rodrigo, Gonçalves, Kanya, Baraye, Lucas Mineiro, Ruben Fernandes, Samuel Lino, Talocha e Henrique Gomes